Da der Söldner-Aufstand der Wagner-Gruppe so schnell wieder beendet war, wie er begonnen hatte, ist heute an der Börse erst einmal "Business as usual" angesagt. Am Samstag waren auf außerbörslichen Handelsplattformen durchaus einige Turbulenzen zu spüren gewesen. Zwar steigt nach dem Wochenende die Unsicherheit angesichts der politisch instabileren Lage in Russland, so lange aber ein ...

