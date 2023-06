DJ PTA-News: Cogia AG: Cogia AG verkündet geplante Akquisition von 51%-Anteil an Cogia GmbH durch VCI Global

Frankfurt am Main (pta/26.06.2023/10:00) - Die Cogia AG (ISIN DE000A3H2226) gibt bekannt, dass VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) ("VCI Global") eine Absichtserklärung unterschrieben hat, einen 51%-Anteil an der Cogia GmbH, der hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Cogia AG, für einen Kaufpreis von 5 Millionen US-Dollar zu erwerben.

Der Kaufpreis soll durch die Ausgabe neuer VCI Global-Stammaktien an die Cogia AG beglichen werden.

VCI Global ist eine multidisziplinäre Beratungsgruppe aus Kuala Lumpur, Malaysia. Ihre Beratungsschwerpunkten liegen in den Bereichen Wirtschaft sowieTechnologie. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für Unternehmens- und Vorstandsstrategie sowie Investor-Relations- und Technologieberatung an.

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit VCI Global durch diese strategische 51%-Übernahme zu verstärken und ihre finanzielle Expertise sowie ihre wichtigen Kundenbeziehungen zu nutzen, um unser globales Wachstum voranzutreiben, mit einem klaren Fokus auf den asiatischen Markt", sagt Pascal Lauria, Gründer und Geschäftsführer der Cogia.

Der Vorstand und CEO von VCI Global Dato' Victor Hoo fügte hinzu: "Wir bei VCI Global sind der Meinung, dass KI die Zukunft ist. Diese vorgeschlagene Übernahme wird VCI Global weiter in den globalen KI-bezogenen Branchen und Dienstleistungen verankern, indem wir bahnbrechende KI-gestützte Technologien und Beratungsdienste anbieten. Wir betrachten Cogia auch als idealen Partner angesichts der außergewöhnlichen Geschäftschancen und Synergien, die sich aus unserer gemeinsamen Vision ergeben. Das positive Feedback der Kapitalmärkte bestätigt lediglich unsere Entscheidung, diese Partnerschaft jetzt durch einen Zusammenschluss zu beschleunigen. Dieser Zusammenschluss markiert einen Wendepunkt und katapultiert uns zu neuen Höhen."

Die Transaktion steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden sowie der finalen Vereinbarung und Unterzeichnung der Verträge.

Über Cogia AG

Cogia AG ist eine an der Düsseldorfer Börse gelistete Aktiengesellschaft (ISIN DE000A3H2226) und Muttergesellschaft der Cogia GmbH, dem 2010 gegründeten Softwareunternehmen aus Frankfurt am Main. Das Unternehmen offeriert KI-basierte, vollständig datenschutzkonforme Lösungen im Bereich Sichere Kommunikation, Cybersecurity, Big Data Analytics sowie Web-Monitoring. Zum Kundenportfolio gehören bedeutende Unternehmen aus vielen Branchen, darunter Volkswagen, BMW, IPSOS, Lufthansa und die Regierung eines EU-Staates.

Über VCI Global Limited

VCI Global ist eine multidisziplinäre Beratungsgruppe mit Beratungsschwerpunkten in den Bereichen Wirtschaft und Technologie. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für Unternehmens- und Vorstandsstrategie sowie Investor-Relations- und Technologieberatung an. Zu den Kunden zählen kleine und mittelständische Unternehmen, staatliche Einrichtungen und börsennotierte Unternehmen aus zahlreichen Branchen. VCI Global ist ausschließlich in Malaysia tätig und betreut vorwiegend Kunden aus Malaysia, aber auch einige Kunden aus China, Singapur und den USA.

Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte die Website https://v-capital.co/.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Solche Aussagen umfassen Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäft auszubauen, und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen, die von den Worten "beabsichtigt", "kann", "wird", "plant", "erwartet", "antizipiert", "prognostiziert", "schätzt", "zielt", "glaubt", "hofft", "potenziell" oder ähnlichen Wörtern begleitet sein können.

Die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich aufgrund bestimmter Faktoren wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen unterscheiden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit des Unternehmens, profitablen Betrieb zu erzielen, die Akzeptanz neuer Produkte durch Kunden, die Auswirkungen der Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) und zukünftige Maßnahmen, die von Behörden in den Ländern ergriffen werden, in denen das Unternehmen Lieferkettenpartner hat, die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens und die wirtschaftliche Lage der Kunden des Unternehmens, die Auswirkungen von Wettbewerbsprodukten und Preisen, erfolgreiches Management und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen sowie andere Risikofaktoren.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.

Aussender: Cogia AG Adresse: Poststraße 2-4, 60329 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Sonja Paas Tel.: +49 69 264 8485 11 E-Mail: info@cogia.de Website: www.cogia.ag

