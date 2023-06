An den Märkten war lange auf das baldige Ende der Zinserhöhungen gesetzt worden - doch danach sieht es jetzt nicht mehr aus. Bonitätsstarke Unternehmensanleihen bleiben unterdessen gefragt, bei den Mittelstandsanleihen trennt sich Spreu vom Weizen.23. Juni 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Notenbanker rund um den Globus machten es diese Woche deutlich: Die Zeit der Zinserhöhungen ist noch längst nicht vorbei. So sprach US-Notenbank-Chef Jerome Powell am gestrigen Donnerstag vor dem Bankenausschuss ...

