Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserwartungen dominieren das Marktgeschehen, auch wenn das Pendel am Freitag in die andere Richtung ausgeschlagen hat, nachdem die Einkaufsmanagerindices in Deutschland, Frankreich und der Eurozone enttäuscht hatten, so die Analysten der Helaba.Die erhöhte Volatilität komme nicht unerwartet, weil an den Geldmärkten die Zinserhöhungserwartungen bis zuletzt zugenommen hätten, nun aber die konjunkturellen Risiken steigen würden. ...

