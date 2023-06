Hannover (www.anleihencheck.de) - In einem am letzten Freitag veröffentlichten Podcast der Europäischen Zentralbank kommuniziert der Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane, das nicht Vorhandensein einer Lohn-Preis-Spirale, berichten die Analysten der NORD/LB.Vielmehr bestehe laut Lane bei den Löhnen ein Nachholbedarf aufgrund der anhaltend hohen Inflation. Die Löhne befänden sich in einer Aufholphase, da die Lohnentwicklung gegenüber der Inflation Zeit benötige um aufzuschließen. Auf der letzten EZB-Sitzung vor anderthalb Wochen habe sich Frau Lagarde konträr geäußert. Laut der EZB-Präsidentin würden die jüngsten Tarifabschlüsse die Inflationsrisiken erhöhen und die Währungshüter würden befürchten, dass ein starker Arbeitsmarkt sowie die starken Lohnzuwächse die Inflation länger als erwünscht oberhalb der 2%-Marke halten würden. ...

