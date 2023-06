Linz (www.anleihencheck.de) - Die in den Augen der Finanzmarktteilnehmer gesunkenen Zinserwartungen (im Zusammenhang mit den eingetrübten Konjunkturaussichten nach der Veröffentlichung der europäischen Einkaufsmanagerindices) haben sich am Freitag am Zinsmarkt niedergeschlagen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...