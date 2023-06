Nick Cassidy hat den ePrix in Portland im US-Bundesstaat Oregon gewonnen. Im zwölften von 16 Saisonrennen der Formel E fuhr der Pilot von Envision Racing vom zehnten Startplatz ganz an die Spitze und sicherte sich den Sieg vor Jake Dennis (Andretti-Porsche) und Antonio Felix da Costa (Porsche). Das diesjährige US-Rennen der Formel E fand nicht auf dem bekannten Stadtkurs in New York City statt, sondern ...

