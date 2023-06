Die Mitglieder der VEMA Versicherungsmakler Genossenschaft eG haben auf der jährlichen Hauptversammlung am 22.06.2023 in Würzburg den Versicherungsmakler Michael Richthammer in den Aufsichtsrat gewählt. Der Platz war freigeworden, nachdem Dr. Johannes Neder in den Vorstand der VEMA berufen worden war.Darüber ...

