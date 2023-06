Vaduz (ots) -Von Freitag, 30. Juni bis Samstag, 1. Juli 2023 findet in Schaan der Fachkurs für verantwortliche Offiziere der Atemschutzabteilungen der Feuerwehren statt.Die Teilnehmer lernen das Führen mehrerer Atemschutztrupps an der Front bei herausfordernden Einsätzen. Dazu gehören das Absuchen grosser Räume, Brandbekämpfung über mehrere Stockwerke und den Einsatz der Überdruckbelüftung. Daneben ist auch die Rettung von Atemschutzträgern aus verschiedenen Notlagen sowie der Einsatz bei ABC-Ereignissen Teil des Lehrstoffes. Der Kurs beinhaltet nur zwei Theorielektionen, der überwiegende Teil besteht aus praktischen Übungen an verschiedenen Gebäuden in Schaan und Vaduz.Die Lektionen am Feuer finden wie üblich auf der Übungsanlage des Amtes für Bevölkerungsschutz statt.Pressekontakt:Amt für BevölkerungsschutzGerold Kind, KurskommandantT +41 79 388 12 60gerold.kind@ffg.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100908768