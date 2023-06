Wiesbaden (ots) -- FreeStyle Libre ist das erste und einzige kontinuierliche Glukosemesssystem (CGM-System), dessen Einsatz in ganz Frankreich für alle insulinpflichtigen Menschen mit Diabetes von der nationalen Krankenversicherung vergütet wird.- Mit diesem Beschluss der Gesundheitsbehörde folgt Frankreich als erstes europäisches Land den Beispielen Japan und USA (Medicare-Programm).- Die Erweiterung der Zulassung ermöglicht einer größeren Anzahl von Menschen mit Diabetes den Zugang zur sensorbasierten kontinuierlichen Glukosekontrolle.[1]Abbott gab bekannt, dass die französische Gesundheitsbehörde die Erstattungsfähigkeit für das FreeStyle Libre 2 System* erweitert hat. Ab sofort wird das sensorbasierte kontinuierliche Glukosemesssystem von Abbott für Menschen, die im Rahmen ihrer Diabetestherapie einmal täglich Basalinsulin einsetzen, von der nationalen Krankenversicherung vergütet.Frankreich ist das erste europäische Land, dessen gesetzliche Krankenkassen Abbotts weltmarktführende FreeStyle Libre Technologie für diese Patientengruppe vergütet. Es folgt damit dem Beispiel von Japan, dem Medicare Programm der USA.*In Frankreich wird vorwiegend das FreeStyle Libre 2 System für das Diabetesmanagment von Abbott verordnet, während in Deutschland bereits eine Umstellung auf die neueste Generation, das FreeStyle Libre 3 System, stattgefunden hat.Das Sensorgehäuse, FreeStyle, Libre und damit verbundene Markennamen sind eingetragene Marken von Abbott.Quellen:[1] Kostenerstattung für Personen mit Typ-1, Typ-2 ICT (< 3 Insulininjektionen pro Tag) und Pumpe, Typ-2 Diabetes (ab 4 Jahren) unter nicht intensivierter Insulinbehandlung und unzureichender Glukosekontrolle (HbA1c >= 8%).[2] Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care.[3] Bundesgesundheitsministerium, Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2, Online verfügbar unter: https://ots.de/yqbtdj[4] Guerci B, Roussel R, Riveline JP, et al. Important decrease in hospitalizations for acute diabetes events following FreeStyle Libre® system initiation in people with type 2 diabetes on basal insulin therapy in France. Étude présentée à l'EADV, 20-22 septembre 2022, Stockholm, Suéde[5] Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care.[6] Die FreeStyle Libre 3 App/FreeStyle LibreLink ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.Pressekontakt:Abbott Media:Ursula Hellstern, ursula.hellstern@abbott.com, 0170-1401752Original-Content von: Abbott GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145465/5543212