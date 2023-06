Karl-Miguel Meyer, Credicore Pfandhaus GmbH, beantwortet Anleger-/Leserfragen

Die Anleihe der Credicore Pfandhaus GmbH kommt überhaupt nicht in Schwung und dümpelt trotz guten Quartalszahlen (Q1 - 2023) weiterhin bei 10% herum. Dabei ist das Handelsvolumen der Anleihe täglich sehr hoch, was vielen Anlegern rätselhaft und unerklärlich erscheint. Zudem wird die Kommunikation und Transparenz der Emittentin in einschlägigen Anleihe-Foren deutlich angeprangert. Die Credicore Pfandhaus GmbH hat sich nun bereit erklärt auf die vielfältigen Fragen, die auch das Unternehmen erreichen, zu antworten. Die Anleihen Finder Redaktion hat ihrerseits zahlreiche Leserfragen und in Foren diskutierte Sachverhalte "gesammelt" und "gebündelt" und in einem Fragebogen an Credicore geschickt. Das Unternehmen bzw. der Geschäftsführer Karl Miguel Meyer haben uns nun schriftlich darauf geantwortet.

Anleihe / Kurs / Privatplatzierung

01) Wie erklärt sich die Credicore das hohe Handelsvolumen der Anleihe in den letzten Wochen/Monaten (täglich über 10% des Volumens) und den miserablen Kurs? Wo kommen diese Anteile her? Sind hier Spekulanten am Werk?

Karl-Miguel Meyer: In der Tat sind wir sehr erstaunt über das teils sehr hohe Handelsvolumen. Wir können uns nicht vorstellen, dass langfristige orientierte Investoren hier kaufen und verkaufen. Dies würde rein mathematisch die Umsatztätigkeit nach wenigen Tagen zum Erliegen bringen. Auch von uns angestrengte Recherchen bei der uns am Kapitalmarkt betreuenden Bank brachte keine neuen Erkenntnisse. Somit gehen wir davon aus, dass, wie Sie schon in Ihrer Frage vermuten, Spekulanten am Werk sind, die unsere Anleihe immer wieder kaufen und verkaufen.

02) Gibt es Erkenntnisse über die Anlegerstruktur bei Credicore? Gibt es überhaupt Ihnen bekannte langfristige Anleiheinvestoren?

Karl-Miguel Meyer: Einige, langfristige orientierte Anleger sind uns persönlich bekannt. Da unsere Anleihe seit November 2021 an diversen Börsen zum Handel eingeführt ist, können wir naturgemäß zur heutigen Anlegerstruktur keine Aussagen treffen.

03) Durch den geringen Kurs könnte sich die Credicore relativ günstig selbst entschulden. Warum werden auf dem jetzigen Kursniveau nicht massiv Anleihen zurückgekauft? Gibt es Bestrebungen die eigene Anleihe zurückzukaufen?

Karl-Miguel Meyer: Aus kaufmännischer Sicht ist diese Idee nachvollziehbar. Der Gesetzgeber hat hier jedoch klare Regeln zum Schutz der Investoren aufgestellt. Eine Emittentin von Anleihen kann nicht selektiv einfach mal so ein paar Anleihen günstig zurückkaufen, weil es sich gerade gut rechnet. Ein Rückkaufangebot muss in gleichberechtigter Weise an alle Anleiheinhaber gerichtet sein.

04) Bitte erklären Sie das geplatzte Private Placement. Warum werden die Anleger erst 6 Monate später über das "Scheitern" informiert? Warum wurden noch keine rechtlichen Schritte eingeleitet? Wie gehen Sie in diesem Fall nun weiter vor?

Karl-Miguel Meyer: Es handelt sich dabei um einen Investor, mit dem wir in einem Subscription Agreement den Kauf von nominal EUR 5,0 Mio. Anleihen abgeschlossen haben. Darin sind zwei Settlement-Termine Anfang 2023 vereinbart. Die Nichterfüllung der vertraglichen ...

