Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4466/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/92 geht es um die lässigste Anfrage, die ich in meiner Unternehmerlaufbahn bisher hatte, weiters einen ATX, der sich anschickt, den 8. Minustag in Folge hinzulegen und News zu Andritz, Strabag, Erste Group, Kontron, MM, Uniqa, Kapsch TrafficCom, OMV, Semperit. Kapsch hat den 16. Börsegeburtstag heute, Erinnerungen gibt es auch zu Porr und Buwog. Am Abend kommt die 4. Folge von 30x30 Finanzwissen pur. Playlist 30x30 Finanzwissen pur für Österreich auf Spotify: ...

