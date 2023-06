In einem schwachen Gesamtmarkt kann sich der Industriekonzern Thyssenkrupp noch knapp im Plus halten. Positiv wirkt immer noch nach, dass die Wasserstofftochter Nucera in Kürze an die Börse gebracht werden soll. Die Baader Bank ist ohnehin bullish eingestellt, sodass Trader eine kleine Long-Position eingehen sollten.

Den vollständigen Artikel lesen ...