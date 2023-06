ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Meta von 300 auf 335 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Socia-Media-Konzern dürfte Künstliche Intelligenz in der Breite

in seinen Anwendungen integrieren, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit dürfte das Unternehmen auch zunehmend mehr als Gewinner diese Bewegung wahrgenommen werden. Dies wäre ein weiteres Standbein einer optimistischen Haltung./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 03:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2023 / 03:16 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US30303M1027

