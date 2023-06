Toronto (ots/PRNewswire) -Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" oder das "Unternehmen"), ein führender innovativer Pionier im Bereich des Schürfens digitaler Vermögenswerte in Nordamerika und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastrukturen, gab heute bekannt, dass es zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Hut 8 Holdings Inc. (der "Kreditnehmer") eine Kreditfazilität in Höhe von 50 Millionen US-Dollar (die "Kreditfazilität") mit Coinbase Credit, Inc. als Kreditgeber abgeschlossen hat. Der Erlös aus dem Darlehen wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet."Diese Kreditfazilität gibt uns zusätzliche finanzielle Flexibilität", sagte CEO Jaime Leverton. "Gleichzeitig wird sichergestellt, dass wir auch nach dem Halving unsere dynamische Bitcoin-Treasury-Strategie beibehalten können.Die Kreditfazilität sieht ein langfristiges Darlehen in Höhe von 15 Millionen US-Dollar vor, das voraussichtlich bei oder kurz nach Abschluss der Transaktion finanziert werden wird. Die Kreditfazilität sieht auch die Option vor, eine zusätzliche langfristige Darlehenstranche in Höhe von 20 Millionen US-Dollar in einer zweiten Kreditaufnahme innerhalb von ein bis zwei Monaten nach dem Abschluss zu erhalten, sowie die Option, eine zusätzliche langfristige Darlehenstranche in Höhe von 15 Millionen US-Dollar in einer dritten Kreditaufnahme innerhalb von 15 Werktagen nach dem Abschluss des zuvor angekündigten Zusammenschlusses zwischen Hut 8 und U. S. Data Mining Group, Inc. (d/b/a "US Bitcoin Corp.") zu ziehen, jeweils unter der Voraussetzung, dass das "Loan to Value"-Verhältnis erhalten bleibt.Alle unter der Kreditfazilität in Anspruch genommenen Beträge werden mit einem Zinssatz verzinst, der (a) dem höheren der beiden folgenden Werte entspricht: (i) dem Basiszinssatz am Tag der jeweiligen Kreditaufnahme und (ii) 3,25 %, zuzüglich (b) 5,0 %. Die Kreditfazilität läuft 364 Tage nach dem Datum der ersten Kreditaufnahme aus. Die Verpflichtungen aus der Kreditfazilität sind durch den Anteil des Kreditnehmers an einer festgelegten Anzahl von Bitcoins abgesichert, die von der Coinbase Custody Trust Company, LLC verwahrt und von dem Unternehmen garantiert werden.Informationen zu Hut 8Hut 8 ist eines der größten innovationsorientierten Mining-Unternehmen Nordamerikas, das von einem Team geschäftstüchtiger Technologen geleitet wird, die auf Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und den Verbindungsaufbau zwischen der aufstrebenden und der traditionellen Welt des Hochleistungs-Computings setzen. Mit zwei aktiven Mining-Standorten in Süd-Alberta verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und einen der größten Bestände an unbelasteten, selbst geschürften Bitcoins aller Miner oder börsennotierten Unternehmen weltweit. Mit mehr als 36.000 Quadratmetern geo-diverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossen sind, die durch umfangreiche erneuerbare und emissionsfreie Ressourcen gespeist werden, revolutioniert Hut 8 konventionelle Einrichtungen und schafft das erste hybride Rechenzentrumsmodell, das sowohl die traditionellen Hochleistungsrechner (Web 2.0) als auch die aufstrebenden Bereiche Digital Asset Computing, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedient. Hut 8 war der erste kanadische Miner, der am Nasdaq Global Select Market notiert wurde. Durch Innovation, Vorstellungskraft und Leidenschaft gestaltet Hut 8 die Revolution der digitalen Vermögenswerte mit und schafft so Werte und positive Auswirkungen für seine Aktionäre und zukünftige Generationen.Warnung bezüglich zukunftsgerichteter InformationenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze bzw. der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Alle Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen befassen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder vorhersieht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die zukünftige Geschäftsstrategie, Wettbewerbsstärke, Ziele, Expansion und Wachstum des Geschäfts des Unternehmens, Operationen, Pläne und andere ähnliche Angelegenheiten, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch die Verwendung von Begriffen wie "können", "würden", "könnten", "sollten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "ermöglichen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "vorhersagen", "können", "sollten", "potenziell", "beabsichtigt", "wahrscheinlich" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Darüber hinaus sind alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Erwartungen, Prognosen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen und beinhalten unter anderem Aussagen über: die erwartete Verwendung der Erlöse aus der Kreditfazilität, die Fähigkeit des Unternehmens, eine oder mehrere Tranchen der Kreditfazilität in Anspruch zu nehmen, den Zeitpunkt jeder Inanspruchnahme und den Abschluss des Mergers.Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern spiegeln die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen beruhen. Obwohl Hut 8 diese Aussagen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen, böswillige Akteure oder Botnets, die die Kontrolle über die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks erlangen, die weitere Entwicklung und Akzeptanz des Bitcoin-Netzwerks, Änderungen der Schwierigkeit, Bitcoins zu schürfen, der Verlust oder die Zerstörung privater Schlüssel, Erhöhungen der Gebühren für die Aufzeichnung von Transaktionen in der Blockchain, fehlerhafte Transaktionen, die Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen, die Abhängigkeit von Drittanbietern von Mining-Pools, regulatorische Änderungen, Änderungen in der Klassifizierung und Besteuerung, das Risiko von Preisschwankungen, Betrug und Misserfolg im Zusammenhang mit dem Austausch digitaler Vermögenswerte, Schwierigkeiten beim Zugang zu Bankdienstleistungen und Finanzierungen, Schwierigkeiten beim Zugang zu Versicherungen, Genehmigungen und Lizenzen, Unterbrechungen des Internets und der Stromversorgung, geopolitische Ereignisse, Unsicherheiten bei der Entwicklung kryptografischer und algorithmischer Protokolle, Ungewissheit über die Akzeptanz oder die weit verbreitete Nutzung digitaler Vermögenswerte, das Versäumnis, technologische Innovationen zu antizipieren, die COVID-19-Pandemie, der Klimawandel, das Wechselkursrisiko, das Kreditrisiko und die Beitreibung potenzieller Verluste, das Prozessrisiko, das Geschäftsintegrationsrisiko, Änderungen der Marktnachfrage, Änderungen der Netzwerk- und Infrastruktur, Systemunterbrechungen, Änderungen von Leasingverträgen, das Nichterreichen der erwarteten Vorteile aus Strombezugsverträgen, die potenzielle Unterbrechung oder Aussetzung der Stromversorgung an den Mining-Standorten der Gesellschaft und andere Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft mit digitalen Vermögenswerten und Rechenzentren. Eine vollständige Liste der Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresinformationsblatts des Unternehmens vom 9. März 2023 und in den anderen Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung von Hut 8, die im Profil des Unternehmens im System for Electronic Document Analysis and Retrieval unter www.sedar.com und im EDGAR-Bereich der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov verfügbar sind.Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Hut 8 auswirken könnten; diese Faktoren sollten jedoch sorgfältig bedacht werden. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den vorausschauenden Informationen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in dieser Pressemitteilung als beabsichtigt, geplant, vorweggenommen, geglaubt, angestrebt, vorgeschlagen, geschätzt, prognostiziert, erwartet, projiziert oder angestrebt beschrieben werden. Derartige vorausschauende Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, sollten nicht in unangemessener Weise als verlässlich angesehen werden. Die Auswirkung einer Annahme, eines Risikos, einer Ungewissheit oder eines anderen Faktors auf eine bestimmte vorausschauende Aussage kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, da sie voneinander abhängig sind und die zukünftigen Entscheidungen und Maßnahmen von Hut 8 von der Beurteilung aller Informationen durch die Geschäftsleitung zum relevanten Zeitpunkt abhängen. Hut 8 Investorenbeziehungen: Sue Ennis, sue@hut8.io; Hut 8 Medienbeziehungen: Erin Dermer, erin.dermer@hut8.io