Frankfurt (26.06.2023) - Die Aktionäre der RAVENO Capital AG (WKN/ISIN A161N2/DE000A161N22) haben auf der ordentlichen Hauptversammlung am 23. Juni 2023 in Frankfurt a.M. alle Beschlüsse mit großer Mehrheit angenommen und den Startschuss zur Neuausrichtung der Gesellschaft gegeben.



Wie vorgeschlagen, wurden die Herren Peter Francis Kenyon und Matthew Shai Hoffer zu neuen Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft gewählt. Matthew Shai Hoffer wird den Vorsitz des Aufsichtsrates übernehmen und Peter Francis Kenyon als dessen Stellvertreter agieren. Komplettiert wird der Aufsichtsrat dabei durch Prof. Dr. Carl Heinz Daube, der dem Aufsichtsrat der Gesellschaft bereits vor der Hauptversammlung angehörte.



Ebenso mit großer Mehrheit hat die Hauptversammlung die vorgeschlagene Namensänderung des Unternehmens in LIBERO football finance AG beschlossen.



Durch die Namensänderung und den nun folgenden umfassenden Launch zugehöriger Corporate-Identity-Maßnahmen wird die Neuausrichtung der Gesellschaft kommuniziert. Die LIBERO football finance AG wird als personell und inhaltlich stark aufgestellter Partner den Fußballklubs weltweit mit einem ganzheitlichen Ansatz in allen Fragen der Wirtschaftlichkeit und Finanzkraft zur Seite stehen.



Das Unternehmen wird seinen Sitz in Frankfurt beibehalten.



"Aus meiner langjährigen Tätigkeit als CEO bei Manchester United und Chelsea FC weiß ich, dass ein Fußballverein immer einen zuverlässigen Partner für alle wirtschaftlichen und finanziellen Herausforderungen braucht. Ich freue mich, als Mitglied des Aufsichtsrates der künftigen LIBERO football finance AG neben der Kontrolltätigkeit auch meine Erfahrungen und Kenntnisse in die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens einbringen zu können.", kommentiert Peter Francis Kenyon, neuer Aufsichtsrat der Gesellschaft.



RAVENO Capital AG

Taunusanlage 9-10

60329 Frankfurt / Germany

info@ravenocapital.de





