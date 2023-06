Evora wird bald die erste Stadt Portugals, in der nur noch Elektrobusse fahren. Ab dem 1. Juli sollen 23 neue E-Busse ihren Betrieb in der Stadt aufnehmen. In deren Beschaffung wurden portugiesischen Medienberichten zufolge 6,7 Millionen Euro investiert. Evora ist eine Stadt in der südportugiesischen Region Alentejo und zählt knapp 60.000 Einwohner. Zu den bereits in Empfang genommenen Elektrobussen ...

