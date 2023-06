Schon seit Längerem kämpft die Nel ASA-Aktie gegen den nächsten charttechnischen Absturz und zumindest eine Weile lang konnte sie sich dabei auf einen gewissen charttechnischen Support verlassen. Am Freitag kam es allerdings zu einem unschönen Erwachen für die Anteilseigner.Anzeige:Vor dem Wochenende stürzte die Aktie von Nel ASA (NO0010081235) in einem äußerst schwachen Marktumfeld um satte neun Prozent in die Tiefe und landete bei nur noch 1,04 Euro. Der Schock nach der gestrichenen Prognose von Siemens Energy ...

Den vollständigen Artikel lesen ...