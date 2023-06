Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Abrdn übernimmt die US-Investmentboutique Tekla Capital Management, so die Experten von "FONDS professionell".Das Haus mit Sitz in Boston sei auf die Sektoren Gesundheit und Biotechnologie spezialisiert und habe mehrere geschlossene Fonds aufgesetzt. Die Boutique betreue ein Vermögen in Höhe von 2,6 Milliarden Britischen Pfund (rund drei Mrd. Euro) und habe 2022 einen Umsatz von 26 Millionen Pfund erwirtschaftet. Weitere finanzielle Details des Deals wie den Kaufpreis habe Abrdn nicht mitgeteilt. ...

