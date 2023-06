Wien (www.fondscheck.de) - Die Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI), Vertretungsorgan der in Luxemburg ansässigen Fondsindustrie, hat Jean-Marc Goy zum ihrem neuen Vorsitzenden ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Sein Mandat trete mit sofortiger Wirkung in Kraft und gelte für zwei Jahre. Goy gehöre bereits seit Juni 2019 dem Verwaltungsrat von ALFI an und sei 2021 zu deren stellvertretendem Vorsitzenden gewählt worden. Der studierte Jurist habe im Laufe dieser Zeit an einer Reihe von Fachausschüssen und Arbeitsgruppen des Verbands teilgenommen und sei ein regelmäßiger Sprecher bei Branchenveranstaltungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...