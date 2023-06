Oxford, England (ots/PRNewswire) -Infleqtion, das weltweit tätige Unternehmen für Quanteninformation, gab heute bekannt, dass es eine Finanzierung von Innovate UK erhalten hat, um seine Produktionskapazitäten für quantenfähige Systeme zu erweitern. Die Finanzierung wird die Entwicklung einer neuen Art optischer Atomuhr unterstützen, welche die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der aktuellen auf denGlobal Navigation Satellite Systems (GNSS) basierten Systemen bei weitem übertrifft.Die neue Uhr wird eine Frequenzstabilität erreichen, die gegenüber den besten kommerziell erhältlichen Atomuhren in vergleichbarer Größe mehr als fünfzig Mal besser ist. Dieses Maß an Genauigkeit wird für Anwendungsbereiche in der autonomen Navigation, ausfallsicheren Stromversorgung und nationalen Sicherheit von entscheidender Bedeutung sein."Infleqtion verfügt über beispielloses Fachwissen im Rahmen von Produkten sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die das gesamte Quantenökosystem abdecken, einschließlich Quantencomputing, Quantensensoren und Positionierung, Navigation und Timing (PNT)", erklärte Scott Faris, CEO von Infleqtion. "Mit einem starken Fundament, einem hochqualifizierten Team und der Unterstützung von Innovate UK ist Infleqtion UK gut positioniert, um Innovation voranzutreiben und bahnbrechende Lösungen zu erarbeiten, welche die Bereiche PNT und quantenfähige Systeme verändern werden."Der Markt für quantenfähige PNT-Systeme ist bereit für ein erhebliches Wachstum, angetrieben durch den steigenden Bedarf an hochpräzisen, zuverlässigen und belastbaren PNT-Systemen für verschiedene Anwendungsbereiche, einschließlich der Bereitstellung von 5G-Netzwerken. Durch Quantencomputing ermöglichte PNT-Systeme bieten erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen auf GNSS aufbauenden Systemen, einschließlich verbesserter Genauigkeit, erhöhter Belastbarkeit sowie reduzierter Größe und Gewicht. Weiterhin sind sie nicht auf externe Signale angewiesen, wodurch sie weniger anfällig für Wettereinflüsse, Störungen und Blockierungsmaßnahmen sind. Dadurch eignen sie sich für installierte Applikationen.Die Finanzierung von Innovate UK wird es Infleqtion ermöglichen, seine neue optische Atomuhr auf den Markt zu bringen und das Vereinigte Königreich zu einem weltweit führenden Standort in der Entwicklung und Herstellung quantenfähiger PNT-Systeme zu machen. Das Unternehmen verfügt über ein Team von weltweit führenden Experten für Quantenphysik und optische Technik und hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung innovativer Quantentechnologien. Das Siegerprojekt von Infleqtion wird dem Vereinigten Königreich außerdem die souveräne Fähigkeit zur Herstellung kritischer Teilsysteme wie mikrogefertigter Atomdampfzellen und photonischer Frequenzkämme verschaffen."Dieses Projekt wird die erste kommerziell erhältliche optische Atomuhr im Vereinigten Königreich hervorbringen, die für viele Anwendungszwecke im Bereich der nationalen Sicherheit einen entscheidenden Beitrag zur Ausfallsicherheit leisten wird", sagte Dr. Timothy Ballance, Generaldirektor von Infleqtion UK. "Die Finanzierung wird es Infleqtion ermöglichen, seine Produktionskapazitäten im Vereinigten Königreich für Systeme zu erweitern, die für die Herstellung einer breiten Palette von quantenfähigen Produkten erforderlich sind. Zusammen mit unserer technischen Expertise sind wir in einer hervorragenden Position, den Markt bei der Herstellung kommerzieller Atomuhren der nächsten Generation in großem Maßstab anzuführen."Der Staatsminister bei der neuen Abteilung für Wissenschaft, Innovation und Technologie, George Freeman, MP, sagte: "Wir stehen kurz vor einer Quantentechnologie-Revolution, die eine transformative Steigerungen der Geschwindigkeit und Leistung der Computerverarbeitung in einem völlig neuen Bereich von Fähigkeiten bei Sensorik, Kommunikation, Verschlüsselung, Cybersicherheit und Navigation ermöglichen wird. Wir stellen sicher, dass das Vereinigte Königreich bereit ist, dies zum Wohle aller zu nutzen."Will Drury, geschäftsführender Direktor, Digital and Technologies bei Innovate UK, äußerte: "Unsere hervorragenden Forscher, Unternehmen und Innovatoren verschieben kontinuierlich die Grenzen der Quantentechnologie-Entwicklung und verhelfen dem Vereinigten Königreich zu einer Spitzenposition in diesem Bereich. Durch diese Unterstützung und Investition werden wir zusammenarbeiten, um das Potenzial dieser Technologie für unsere Wirtschaft und Gesellschaft im Vereinigten Königreich auszuschöpfen."Informationen zu InfleqtionInfleqtion liefert hochwertige Quanteninformationen genau dort, wo sie benötigt werden. Durch den Betrieb bis an den Rande des Möglichen bieten unsere softwarekonfigurierten, quantenfähigen Produkte ein unübertroffenes Maß an Präzision und Leistung und generieren Ströme von hochwertigen Informationen für kommerzielle Organisationen, die Vereinigten Staaten und Regierungen verbündeter Staaten. Mit unseren 16 Jahren bahnbrechender Quantenforschung von ColdQuanta als Grundlage bedienen unsere Hardwareprodukte und KI-gestützte Lösungen kritische Marktbedürfnisse in den Bereichen PNT, globale Kommunikationssicherheit und Effizienz, ausfallsichere Energieversorgung und beschleunigtes Quantencomputing. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Austin, Texas und es unterhält Niederlassungen in Boulder, Colorado; Chicago, Illinois; Madison, Wisconsin; Melbourne, Australien; und Oxford, Vereinigtes Königreich. Erfahren Sie, wie Infleqtion die Art und Weise revolutioniert, wie wir kommunizieren, navigieren und entdecken, indem Sie www.Infleqtion.com besuchen.Infleqtion UK ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der bekannten Handelsmarke Infleqtion. Infleqtion UK verfügt über ein voll ausgestattetes Quantenforschungslabor und etablierte Produktionsstätten in Oxford für sein Produkt "UK-developed Photonically Integrated Cold Atom Source (PICAS)". Das Unternehmen führt fortschrittliche Forschung und Entwicklung im Bereich der Trägheitssensorik und fortgeschrittenes Timing für die Navigation in Umgebungen, wo GNSS nicht nutzbar ist, durch. 