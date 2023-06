Die neuen Verwerfungen in Russland können auch Auswirkungen auf die europäische Bankenszene haben. Dies untersuchen die Analysten von J.P. Morgan in einer aktuellen Branchenstudie. Vor allem exponiert ist aus ihrer Sicht die RBI, es folgen OTP und Unicredit. Die Deutsche Bank taucht in der Aufzählung nicht auf. Auch indirekt dürften die Auswirkungen ...

