Der Mindestlohn in Deutschland steigt. 12,41 Euro werden es zum 1. Januar 2024 sein. Das ist nicht viel, und es ist angesichts einer Inflationsrate von fast sieben Prozent im vergangenen Jahr auch keine gewaltige Erhöhung. Aber es ist eine, die in die Zeit passt. Die Wirtschaft befindet sich in einer Krise. Immer mehr Unternehmen machen die steigenden Lohnkosten zu schaffen. Dazu gehören Gastronomie, Landwirtschaft oder Zustelldienste. Wenn Unternehmen aus diesen Bereichen ihre Geschäfte reduzieren oder aufgeben, hat das womöglich keine großen Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt - wohl aber auf den Alltag vieler Menschen. Es geht etwas verloren, wenn das Café schließt, der Spargelstand verschwindet, die bestellte Ware nicht mehr ankommt.



