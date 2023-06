Bystronic AG / Schlagwort(e): Personalie

Bystronic AG: John-Paul Surdo wird neuer President der Bystronic Region Americas



26.06.2023





John-Paul Surdo wird neuer President der Bystronic Region Americas Robert St. Aubin tritt per Ende 2023 in den Ruhestand

John-Paul Surdo startet am 26. Juni 2023 die Nachfolge

Die Übergabe der Geschäfte erfolgt per 1. Oktober 2023 Zürich/Hoffman Estates, IL (USA), 26. Juni 2023 - Robert St. Aubin, langjähriger President der Region Americas und Geschäftsführer von Bystronic Inc., geht zum Ende dieses Jahres in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird John-Paul Surdo. John-Paul Surdo bringt fundierte Kenntnisse in der Führung globaler Organisationen in Wachstumsmärkten, sowie Erfahrungen in der erfolgreichen Implementierung von Strategien zur Umsatz- und Rentabilitätssteigerung mit. In seiner Funktion berichtet er an CEO Alex Waser und ist Mitglied der Konzernleitung. «Wir freuen uns, John-Paul für Leitung unserer Region Americas gewinnen zu können. Mit seiner Führungsstärke werden wir unsere Wachstumsstrategie in diesem wichtigen Markt weiter vorantreiben», sagt Alex Waser, CEO Bystronic. «Wir danken Bob St. Aubin insbesondere für seine langjährigen Dienste und Erfolge beim Aufbau unseres Amerikageschäfts und wünschen ihm alles Gute für seinen Ruhestand.» Zuletzt war John-Paul Surdo in verschiedenen Funktionen für die NCH Corporation in London tätig und verfügt über 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Management. Er besitzt einen Master of Business Administration (MBA) der University of Wisconsin (USA). Robert St. Aubin kam im September 2010 als Geschäftsführer der Bystronic Inc. in den Vereinigten Staaten zu Bystronic. Seit Januar 2013 war er für die Marktregion Americas verantwortlich. In dieser Funktion baute er die Vertriebs- und Serviceniederlassungen in den USA, Brasilien, Kanada und Mexiko sowie die Produktionsgesellschaft im nord- und südamerikanischen Markt auf. Seit 2021 war er Mitglied der Konzernleitung und trieb die Bystronic Strategie in der Region Americas voran. Bei Rückfragen



Media Relations

Michael Präger

Corporate Communications

Mobile +41 79 870 01 43

E-Mail michael.praeger@bystronic.com

Über Bystronic

Bystronic (SIX: BYS) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie. Der operative Hauptsitz von Bystronic liegt in Niederönz (Schweiz). Weitere Entwicklungs- und Produktionsstandorte befinden sich in Sulgen (Schweiz), Gotha (Deutschland), Cazzago San Martino und San Giuliano Milanese (Italien), Tianjin, Shanghai und Shenzhen (China) sowie Hoffman Estates (USA). In über 30 Ländern sind wir mit eigenen Verkaufs- und Servicegesellschaften aktiv und in zahlreichen weiteren Ländern mit Agenten vertreten.



