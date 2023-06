DJ HVB-Chefin Höllinger will Umbau des Bankkonzerns beschleunigen

FRANKFURT (Dow Jones)--Marion Höllinger, die neue Vorstandssprecherin der Hypo-Vereinsbank (HVB), will das Bankgeschäft digitalisieren. "Viele unserer Prozesse müssen noch einfacher gestaltet werden. Wenn das geschafft ist, hilft die Digitalisierung uns, noch schneller und effizienter zu werden", sagte Höllinger in ihrem ersten Interview im neuen Amt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ein Beispiel seien die Kreditanträge im Großkundengeschäft: "Das maschinelle Einlesen von Unternehmensbilanzen ist bisher ein aufwändiger manueller Prozess, den wir jetzt vereinfachen, digitalisieren und damit extrem beschleunigen." Die 51-Jährige, die bisher im Vorstand für das Privatkundengeschäft zuständig war, hat bei der Unicredit-Tochter am 1. März die Nachfolge von Michael Diederich angetreten.

Anders als manche Ökonomen, die für die deutsche Wirtschaft angesichts steigender Zinsen eine Stagnation erwarten, ist Höllinger optimistisch: "Das wäre für mich ein viel zu pessimistisches Szenario! Hinter uns liegen zwar zwei Quartale mit negativem Wachstum. Aber für nächstes Jahr sehen wir schon wieder ein positives Wachstum, wenn auch nur ein leichtes. Eine Pleitewelle wird es definitiv nicht geben. Unser Mittelstand ist robuster und innovativer, als er von außen manchmal wahrgenommen wird." Ihr Haus werde auch nicht die Risikovorsorge massiv aufstocken.

Zu immer wieder aufflammenden Gerüchten, die Unicredit sei an einer Übernahme der Commerzbank interessiert, sagte Höllinger: "Wir sprechen regelmäßig im Rahmen des Bankenverbands miteinander, aber es gab keine Übernahmegespräche. Und auch jetzt ist das kein Thema." Das eigene Sparprogramm, in dem bis Ende kommenden Jahres 1100 Stellen wegfallen, wird Höllinger zufolge wie geplant umgesetzt: "Das ist der aktuelle Stand und damit sind wir auch schon relativ weit."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2023 11:34 ET (15:34 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.