AVEVA Process Simulation ermöglicht eine Expansion des weltweiten Markts für die Wasserstofferzeugung durch eine schnellere und effizientere Auslegung von Festoxid-Elektrolyseurzellen.

AVEVA, ein weltweit führender Anbieter von Industriesoftware, der die digitale Transformation und Nachhaltigkeit vorantreibt, wurde von Topsoe, einem führenden Anbieter von Technologien zur Reduzierung von CO2-Emissionen, ausgewählt, um die Entwicklung von Dekarbonisierungslösungen für die Produktion von grünem Wasserstoff und anderen CO2-neutralen Kraftstoffen voranzutreiben. Topsoe wird AVEVA Process Simulation für die Modellierung seiner Festoxid-Elektrolyseur-Zellen (Solid Oxide Electrolyzer Cells einsetzen, um deren Design zu optimieren und eine Steuerungsstrategie zu entwickeln.

Um die globalen Nullemissionsziele zu erreichen, ist eine rasche Dekarbonisierung aller Industriesektoren unerlässlich, doch nicht alle lassen sich leicht elektrifizieren. Diese Industrien werden häufig als schwer dekarbonisierbare Sektoren bezeichnet und umfassen den Schwerlastverkehr wie die Schifffahrt und die Luftfahrt, aber auch CO2-intensive Industrien wie die Stahlherstellung und die petrochemische Produktion. Die Herausforderung besteht darin, fossile Brennstoffe zu finden und durch kohlenstofffreie Alternativen zu ersetzen. Hier kann Topsoe Unterstützung leisten. Durch den Einsatz der hocheffizienten SOEC-Elektrolyseure von Topsoe ist es möglich, den grünen Wasserstoff zu erzeugen, der für die Dekarbonisierung vieler dieser CO2-intensiven Branchen benötigt wird. Die Zeit drängt, und die AVEVA Process Simulation1 trägt mit ihrer Flexibilität, offenen Modellierung und Benutzerfreundlichkeit dazu bei, die Energiewende zu voranzubringen, indem sie die Ingenieure von Topsoe in die Lage versetzt, ihre Elektrolyseure noch schneller und effizienter zu entwickeln und zu optimieren.

Poul Georg Moses, Chief Technology Officer in Power-to-X bei Topsoe, dazu:"Grüner Wasserstoff ist für die Dekarbonisierung von Industriesektoren, die nicht ohne Weiteres elektrifiziert werden können, unerlässlich, und wir dürfen keine Zeit verlieren, wenn wir die globalen Netto-Null-Ziele erreichen wollen. Topsoe ist mit dem Bau der weltweit größten SOEC-Elektrolyseur-Fertigungsanlage bereits führend. Dies ermöglicht es uns, Power-to-X-Lösungen2 für grüne Wasserstofftechnologien im industriellen Maßstab zu liefern. Die AVEVA Process Simulation Software ist für uns ein entscheidender Faktor, denn mit ihren dynamischen Simulationen beseitigen wir Engpässe und beschleunigen die Entwicklung unserer Lösungen."

Tobias Scheele, Senior Vice President of Products bei AVEVA, erklärte: "Wir sind erfreut, unsere enge Beziehung zu Topsoe im Zuge der Entwicklung der Power-to-X-Branche auszubauen. Der Erfolg der Energiewende wird davon abhängen, wie schnell die Industrie CO2-arme Lösungen in großem Maßstab anbieten kann. Wir haben AVEVA Process Simulation entwickelt, um den Entwicklungszyklus zu beschleunigen, so dass Innovationen schnell umgesetzt werden können und sofortige CO2-Reduktionen ermöglichen."

Topsoe ist ein langjähriger AVEVA-Kunde, der seit Jahrzehnten AVEVA PRO/II Simulation (früher PRO/II) und AVEVA Dynamic Simulation (früher DYNSIM) einsetzt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dänemark setzt nun AVEVA Process Simulation ein, damit seine Ingenieure nachhaltige Lösungen entwerfen können, da der weltweite Vorstoß in Richtung Netto-Null-Emissionen die Nachfrage nach grünen Energieprodukten ankurbelt.

Lisa Wee, Global Head of Sustainability bei AVEVA, fügte hinzu: "AVEVA arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um mit Hilfe von Technologie eine nachhaltigere und gerechtere Zukunft für alle zu schaffen. Wir sind uns bewusst, dass die Entscheidungen und Maßnahmen, die in diesem Jahrzehnt von der globalen Industrie getroffen werden, Auswirkungen auf heutige und künftige Generationen haben werden. Wir freuen uns, dass wir durch die Kombination unserer Software und der innovativen Technologie von Topsoe einen Beitrag zur Beschleunigung der Energiewende leisten können."

Nach Angaben der International Energy Agency reicht die weltweite Produktionskapazität für Elektrolyseure ab 2021 nicht aus, um die Netto-Null-Anforderungen zu erfüllen. Derzeit machen alkalische und Protonenaustauschmembran-Elektrolyseure den Großteil der Produktion aus, wobei weniger als 0,1 des heutigen Wasserstoffs durch Elektrolyse erzeugt wird. Da erneuerbare Energien in zunehmendem Maße zu niedrigeren Kosten zur Verfügung stehen, tragen die ultrahocheffizienten SOEC-Elektrolyseure von Topsoe dazu bei, die Bereitstellung von sauberem Wasserstoff zu maximieren: Die Geräte liefern bis zu 30 mehr Wasserstoff aus der gleichen Strommenge bei 30 niedrigeren Kosten.

-ENDE-

Über AVEVA

AVEVA ist ein weltweit führender Anbieter von Industriesoftware, der den Erfindungsreichtum fördert, um einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Welt zu erreichen. Die sichere industrielle Cloud-Plattform und die Anwendungen des Unternehmens ermöglichen es Unternehmen, die Leistungsfähigkeit ihrer Informationen zu nutzen und die Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und Partnern zu verbessern.

Als eines der innovativsten Unternehmen der Welt unterstützt AVEVA seine Kunden mit offenen Lösungen und dem Know-how von mehr als 6.400 Mitarbeitern, 5.000 Partnern und 5.700 zertifizierten Entwicklern. Der Hauptsitz des weltweit operierenden Unternehmens befindet sich in Cambridge, Großbritannien. Erfahren Sie mehr unter www.aveva.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230626936049/de/

Contacts:

Catherine Singh

catherine.singh@aveva.com