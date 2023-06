Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni deutlich verschlechtert, der Ifo-Index ist im Vergleich zum Vormonat stärker gefallen als erwartet. Folglich hatten die Anleger am Montag nicht viel Lust auf Aktien: Der DAX ging mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 15.813,06 Punkten aus dem Handel."Es braut sich ein konjunkturelles Unwetter zusammen", kommentierte Andreas Scheuerle, Leiter Industrieländerkonjunktur bei der DekaBank, die Ifo-Daten. "Die Unternehmen spüren in ihren Auftragsbüchern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...