Peking (ots/PRNewswire) -PEKING, 26. Juni 2023 /PRNewswire/ - Mit dem Ziel, einen neuen Luft-, Land- und Seeweg sowie einen internationalen Luftverkehrsdrehpunkt aufzubauen, hat der Stadtbezirk Yubei in der Stadt im Südwesten Chinas seine Bemühungen verstärkt, die Entwicklung der Flughafenindustrie und des Außenhandels voranzutreiben, Innovationen zu fördern und den Aufbau eines weltweit führenden Flughafenclusters, das Chengdu und Chongqing umfasst, voranzutreiben. Dadurch soll Chongqing zum vierten Pol der zivilen Luftfahrtentwicklung in China werden.Die Chongqing Airport Economic Demonstration Zone befindet sich im Stadtbezirk Yubei und wurde im Oktober 2016 als eine der ersten beiden nationalen Flughafenwirtschaftsdemonstrationszonen genehmigt. Sie umfasst eine Gesamtfläche von 147,48 Quadratkilometern.Der Stadtbezirk Yubei ist als wichtige wirtschaftliche und industrielle Region von Chongqing die Vorreiterregion für Öffnung und innovative Entwicklung sowie ein attraktives Investitionsgebiet in Chongqing. In den letzten Jahren hat sich der Stadtbezirk Yubei, geleitet von der Strategie des Aufbaus einer Industriestadt und einer Smart City, darauf konzentriert, seine Innovationen weiter zu optimieren und zu verbessern. Dadurch soll eine solide Grundlage für Unternehmen geschaffen und das Geschäftsumfeld verbessert werden.Darüber hinaus hat sich die lokale Fertigungsindustrie im Stadtbezirk Yubei zu einer umfassenden und stabilen Basis entwickelt. Die wichtigsten wirtschaftlichen Kennzahlen wie der industrielle Output-Wert und das regionale Bruttoinlandsprodukt (BIP) liegen seit vielen aufeinanderfolgenden Jahren an erster Stelle in Chongqing.Im Jahr 2022 erreichten die Automobil- und Elektronikindustrie im Stadtbezirk Yubei einen Produktionswert von jeweils 109,2 Milliarden Yuan und 176,4 Milliarden Yuan. Beide Industrien machen etwa ein Viertel des gesamten Produktionswerts in Chongqing aus. Dadurch hat sich Yubei zu einer wichtigen Automobilherstellungs-, intelligenten Endgeräteproduktions- und Exportbasis in Chongqing entwickelt. Im selben Jahr betrug das Gesamtvolumen der Importe und Exporte im Stadtbezirk Yubei 192,34 Milliarden Yuan, und die tatsächlich genutzten ausländischen Direktinvestitionen (FDI) beliefen sich auf 281 Millionen US-Dollar.