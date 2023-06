The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.06.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.06.2023

.

ISIN Name

CA05478A1093 AZARGA METALS CORP.

US12648L6011 CTI BIOPHARMA CORP.

