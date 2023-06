Analyse der globalen ETF-MittelzuflüsseDaten per Ende Mai 2023 Im Mai 2023 flossen börsengehandelten Fonds (ETF) global 42,1 Mrd. Euro zu. Damit lagen die Zuflüsse weiterhin unter dem langjährigen Durchschnitt. Anders als im April, als Anleihe-ETFs im Anlegerfokus standen, lagen Aktien- und Anleihe-ETFs mit Zuflüssen von 19,5 Mrd. Euro bzw. 18,2 Mrd. Euro in etwa gleichauf. In Nordamerika blieben die Zuflüsse mit 33,3 Mrd. Euro im Vergleich zum Vormonat nahezu unverändert, während sie in Europa ...

