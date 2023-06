Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche werden wir ein breites Spektrum an fundamentalen Wirtschaftsdaten erhalten, die Aufschluss über die Konjunkturaktivität in Japan geben und zeigen dürften, wie gut die japanische Volkswirtschaft läuft, so die Analysten von Postbank Research.Die Inflation habe in Japan mit 3,5% ein Mehrjahreshoch erreicht. Die Marktteilnehmer dürften die Einzelhandelsumsätze, den Verbrauchervertrauensindex und die Zahlen zur Industrieproduktion genau analysieren, um die Widerstandsfähigkeit der Volkswirtschaft zu beurteilen. Die Einzelhandelsumsätze dürften im Mai voraussichtlich um 4,6% zugenommen haben, verglichen mit 5% im April. Die Industrieproduktion dürfte den Erwartungen zufolge im Mai um 0,5% gestiegen sein, im Vergleich zu 0,7% im April. Schließlich werde für Juni ein Verbrauchervertrauenswert von 38 erwartet, gegenüber 36 im Mai. ...

