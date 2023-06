Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Konjunkturenttäuschungen vom Freitag haben die Bund-Renditen insbesondere am langen Ende nach unten getrieben, so die Analysten der DekaBank.Dabei habe die Inversion der Bundkurve zwischen zwei und zehn Jahren einen Rekordwert erreicht (75 Basispunkte). Ein weiterer Rückgang der Renditen sei allerdings schwierig, wenn man bedenke, wie hartnäckig sich insbesondere die Kerninflation in Euroland erweise. Allerdings sei die technische Situation bei 10-jährigen Swap-Sätzen heikel, da diese am Freitag nur knapp über der 200-Tage-Linie (2,94%) geschlossen haben. Ein Bruch dieses Niveaus würde die Abwärtsrisiken bei Euro-Renditen am langen Ende der Kurven insgesamt zunehmen lassen. (26.06.2023/alc/a/a) ...

