Bonn (www.anleihencheck.de) - Die wirtschaftliche Schwäche ist nach wie vor überwiegend im Verarbeitenden Gewerbe zu beobachten, so die Analysten von Postbank Research.In Deutschland habe dieser Bereich einen besonders großen Anteil an der Volkswirtschaft und zeige eine erhebliche Schwäche. Trotz nachlassender Engpässe in der Versorgungskette sei der Auftragseingang im April weiter zurückgegangen, und die Erholung der Industrieproduktion sei schwächer ausgefallen als vom Markt erwartet. Der ifo-Index dürfte wichtige Informationen darüber liefern, ob sich das Geschäftsklima verbessere. ...

