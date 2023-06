News von Trading-Treff.de Freibier will er nicht, Eis will er nicht, ja was will er denn dann?! Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16490, 16365, 16285, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100 Chartlage: positiv Tendenz: oberhalb von 15885 aufwärts, unter 15770 abwärts Grundstimmung: ...

