The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.06.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.06.2023
ISIN Name
US36143A1097 GAM HLDG ADR 1/5 SF -,05
XS1253558388 KRAFT HEINZ FOODS 15/23
DE000DK0EVH5 DEKA IHS SERIE 7499
US4651387M19 ISRAEL 13/23
FR0013521549 WORLDLINE 20/23
DE000DL19VK1 DEUT.BANK IS.20/23
DE000DK0JRG4 DEKA IHS S.7582 17/23
IT0005199267 UNICREDIT 16-23 FLR
DE000A289RC9 KRED.F.WIED.20/23 MTN
GB0005903413 HSBC BK PLC 86/UND.3 FLR
GB0005902332 HSBC BK PLC 1985 UND.FLR
DE000A0EUBN9 FUERSTENBERG II 05/11UNB.
US45950KCW80 INTERN.FIN. 21/23 FLR MTN
US91282CCK53 USA 21/23
DE000WGZ7UR2 DZ BANK IS.A804
DE000LB1P9N5 LBBW STUFENZINS 18/23
XS0216072230 FUERSTENBERG 05/15UNBEFR.
US912828S356 US TREASURY 2023
US9128284U17 US TREASURY 2023
XS0856556807 HANNOVER FIN. 12/43 FLR
CH0246920208 LUZERNER KT.BK 14-23
DE000DZ1J6E4 DZ BANK IS.A377
DE000A2G9HC8 DZ HYP PF.R.1203 MTN
CH0285509334 ALPIQ HOLDING 15-23
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.06.2023
ISIN Name
US36143A1097 GAM HLDG ADR 1/5 SF -,05
XS1253558388 KRAFT HEINZ FOODS 15/23
DE000DK0EVH5 DEKA IHS SERIE 7499
US4651387M19 ISRAEL 13/23
FR0013521549 WORLDLINE 20/23
DE000DL19VK1 DEUT.BANK IS.20/23
DE000DK0JRG4 DEKA IHS S.7582 17/23
IT0005199267 UNICREDIT 16-23 FLR
DE000A289RC9 KRED.F.WIED.20/23 MTN
GB0005903413 HSBC BK PLC 86/UND.3 FLR
GB0005902332 HSBC BK PLC 1985 UND.FLR
DE000A0EUBN9 FUERSTENBERG II 05/11UNB.
US45950KCW80 INTERN.FIN. 21/23 FLR MTN
US91282CCK53 USA 21/23
DE000WGZ7UR2 DZ BANK IS.A804
DE000LB1P9N5 LBBW STUFENZINS 18/23
XS0216072230 FUERSTENBERG 05/15UNBEFR.
US912828S356 US TREASURY 2023
US9128284U17 US TREASURY 2023
XS0856556807 HANNOVER FIN. 12/43 FLR
CH0246920208 LUZERNER KT.BK 14-23
DE000DZ1J6E4 DZ BANK IS.A377
DE000A2G9HC8 DZ HYP PF.R.1203 MTN
CH0285509334 ALPIQ HOLDING 15-23