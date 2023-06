Nach niedrigen Erlösen bei Pyrum im ersten Quartal 2023 erwartet SMC-Research in den nächsten Quartalen einen stark steigenden Umsatz. SMC-Analyst Holger Steffen sieht daher für die Aktie auch nach der jüngsten kräftigen Erholung noch substanzielles Aufwärtspotenzial.

Laut SMC-Research seien in den ersten drei Monaten 2023 die Erlöse von Pyrum noch gering gewesen und der operative Verlust habe sich in etwa auf Vorjahresniveau bewegt. In den nächsten Quartalen werde die Umsatzentwicklung aber deutlich an Dynamik gewinnen. Während die Q2-Einnahmen schon von dem im Mai gestarteten Verkauf der rCB-Pellets profitieren werden, solle Ende des dritten Quartals das erste produzierte Pyrolyseöl aus den beiden neuen Produktionslinien, deren Inbetriebnahme in den nächsten Wochen sukzessive erfolge, an BASF geliefert werden.

Insgesamt seien die Wachstumsaussichten von Pyrum damit weiter aussichtsreich. Auch die Vorbereitungen für weitere Werke, die vor allem zusammen mit Partnern, zu einem kleineren Teil aber auch in Eigenregie realisiert werden sollen, schreiten voran, so die Analysten.

Sie haben nur geringfügige Änderungen an ihrem Expansionsmodell vorgenommen, so dass sie weiterhin von sehr kräftigen Umsatzsteigerungen in den nächsten Jahren ausgehen, die hohe Margen ermöglichen. Auf der Basis liege ihr Kursziel unverändert bei 77,00 Euro. Auch nach der jüngsten dynamischen Erholung der Aktie biete diese damit ein substanzielles Aufwärtspotenzial, weshalb die Analysten ihr Urteil "Speculative Buy" bestätigen.

