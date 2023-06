Die neue Woche im Deutschen Aktienindex begann, wie die vorherige endete - mit der Fortsetzung des Abwärtstrends. Von seinem jüngst markierten Rekordhoch hat der Dax in der Spitze mittlerweile über 700 Punkte nachgegeben, ohne größere Gegenbewegungen. Am Montag rutschte der Leitindex nach der Börseneröffnung bis an den kritischen Bereich um die Marke von 15.700 Punkten. ...

