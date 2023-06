ChatGPT ist in aller Munde und schon bald könnte ein enger Verwandter auch in aller Ohren sein. Mit RadioGPT soll bald der erste KI-betreute Radiosender Deutschlands an den Start gehen. Noch in diesem Sommer sollen Radiohörer:innen in Deutschland einen Sender einschalten können, bei dem eine künstliche Intelligenz nicht nur moderiert, sondern auch die regionalen und überregionalen Nachrichten und den Wetterbericht generiert. Gelauncht wird RadioGPT ...

Den vollständigen Artikel lesen ...