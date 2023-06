Mit 1. Juli 2023 wird Hannes Gürtl gemeinsam mit dem langjährigen Geschäftsführer Tomo Mrdjen bei der Wiener Städtischen die Verantwortung für die Niederlassung in Slowenien übernehmen. Er folgt Gerald Krainer, der seinen Ruhestand antritt. Sonja Steßl, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Wiener Städtischen: "Mit Hannes Gürtl konnten wir eine sehr erfahrene Persönlichkeit mit strategischem Weitblick, einem hohen Maß an Zielorientierung sowie großer fachlicher und sozialer Kompetenz gewinnen. Er hat in den vergangenen Jahren seine Qualitäten unter Beweis gestellt und große Umsetzungsstärke gezeigt."

Den vollständigen Artikel lesen ...