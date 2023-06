Das heimische Startup Biome Diagnostics, das sich auf medizinische Mikrobiom-Diagnostik spezialisiert hat, darf sich über einige Auszeichnungen freuen. Unter anderem wurde Biome beim EIT Health Catapult Finale, das auf der Bits & Pretzels HealthTech Messe in München stattfand, der 2. Platz in der MedTech-Kategorie verliehen. Weiters würdigte das Publikum die Innovationen des Unternehmens mit dem Alex Casta Audience Award, somit kann Biome sein Logo in nächster Zeit am Nasdaq Tower am Times Square in New York präsentieren. Nikolaus Gasche, Mitgründer und Geschäftsführer von Biome Diagnostics: "Es ist ein besonderer Meilenstein Biome Diagnostics vor Millionen Menschen am Times Square zeigen und so die Vision erstklassiger Mikrobiom-Diagnostik teilen zu dürfen. Nur so ...

