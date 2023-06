Sieben Anbieter von Immobilienverrentungsmodellen haben den Bundesverband Immobilienverrentung (BVIV) ins Leben gerufen. Ziel des Verbandes ist es, den Markt für Immobilienverrentungsprodukte für Verbraucher transparenter zu gestalten. Zudem will der Verband verbindliche Standards setzen, die die ältere Kundengruppe der Immobilieneigentümer schützen sollen. Der BVIV mit Sitz in Berlin deckt die am Markt etablierten Immobilienverrentungsmodelle Leibrente, Nießbrauch, Rückmietung, Seniorenkredit sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...