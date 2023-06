ÜBERSICHT/Emissionskalender Bund 3. Quartal 2023

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund will im dritten Quartal 14 Milliarden Euro weniger an Kapital- bzw. Geldmarktinstrumente emittieren im Vergleich zur Jahresvorschau von Dezember 2022, wie die zuständige Finanzagentur am Dienstag mitteilte. Davon entfallen 4,0 Milliarden Euro auf Kapital- und 10,0 Milliarden Euro auf Geldmarktinstrumente.

Nachfolgend eine Übersicht der im einzelnen avisierten Emissionen:

KAPITALMARKTINSTRUMENTE Termin Instrument Art Fälligkeit Volumen ISIN Mio EUR 11.07.23 Bobl A 19.10.2028 5.000 DE000BU25018 12.07.23 Bund N 15.08.2033 5.000 DE000BU2Z015 18.07.23 Schatz N 18.09.2025 6.000 DE000BU22023 19.07.23 Bund A 15.08.2053 1.500 DE0001102614 19.07.23 Bund A 1.000 26.07.23 Bund N 15.11.2030 4.000 DE000BU27006 02.08.23 Bund A 15.05.2038 1.250* DE0001102598 02.08.23 Bund A 750* 08.08.23 Bobl A 19.10.2028 4.000*** DE000BU25018 09.08.23 Bund A 15.08.2033 5.000 DE000BU2Z015 15.08.23 Schatz A 18.09.2025 5.500** DE000BU22023 16.08.23 Bund A 15.08.2052 1.500 DE0001102572 16.08.23 Bund A 1.000 23.08.23 Bund A 15.11.2030 3.000*** DE000BU27006 29.08.23 Bobl A 19.10.2028 4.000 DE000BU25018 06.09.23 Bund A 15.08.2033 5.000 DE000BU2Z015 12.09.23 Schatz A 18.09.2025 5.500 DE000BU22023 13.09.23 Bund A 15.08.2053 1.500 DE0001102614 13.09.23 Bund A 1.000 26.09.23 Bobl A 19.10.2028 4.000 DE000BU25018 27.09.23 Bund A 15.08.2053 4.000*** DE000BU2Z015 Summe 3. Quartal 69.500 (ursprünglich geplant 73.500) * Volumen 250 Mio EUR niedriger als ursprünglich geplant ** Volumen 500 Mio EUR niedriger als ursprünglich geplant *** Volumen 1.000 Mio EUR niedriger als ursprünglich geplant GELDMARKTINSTRUMENTE Termin Instrument Art Fälligkeit Volumen ISIN Mio EUR 03.07.23 Bubill A 18.10.2023 2.000 DE0001030898 03.07.23 Bubill A 17.04.2024 4.000 DE000BU0E048 10.07.23 Bubill A 17.01.2024 5.000 DE000BU0E014 17.07.23 Bubill N 17.07.2024 4.000' DE000BU0E071 24.07.23 Bubill A 13.12.2023 2.000 DE000BU0E006 24.07.23 Bubill A 19.06.2024 3.000' DE000BU0E063 07.08.23 Bubill A 22.11.2023 2.000 DE0001030906 07.08.23 Bubill A 15.05.2024 3.000' DE000BU0E055 14.08.23 Bubill A 21.02.2024 4.000' DE000BU0E022 21.08.23 Bubill N 21.08.2024 4.000' DE000BU0E089 28.08.23 Bubill A 17.01.2024 2.000' DE000BU0E014 28.08.23 Bubill A 17.07.2024 3.000 DE000BU0E071 04.09.23 Bubill A 13.12.2023 2.000 DE000BU0E006 04.09.23 Bubill A 19.06.2024 3.000' DE000BU0E063 11.09.23 Bubill A 20.03.2024 4.000' DE000BU0E030 18.09.23 Bubill N 18.09.2024 4.000' DE000BU0E097 25.09.23 Bubill A 21.02.2024 2.000' DE000BU0E022 25.09.23 Bubill A 21.08.2024 3.000 DE000BU0E089 Summe 3. Quartal 56.000 (ursprünglich geplant 66.000) ' Volumen 1.000 Mio EUR niedriger als ursprünglich geplant A - Aufstockung N - Neuemission GRÜNE BUNDESWERTPAPIERE (Gesamtvolumen Gesamtjahr 15 bis 17 Mrd EUR) Termin 05.07.23 INFLATIONSINDEXIERTE ANLEIHEN (Gesamtvolumen Gesamtjahr 6 bis 8 Mrd EUR) Termin 04.07.23 05.09.23 ===

