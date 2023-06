Linz (www.anleihencheck.de) - Die chinesische Onshore-Renminbi CNY wird nach den Feiertagen (Donnerstag bis Samstag letzte Woche) wieder schwächer gehandelt; EUR/CNY-Kurse sind mit bis zu 7,90 am höchsten seit dem ersten Quartal 2021, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...