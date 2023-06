Grünwald (www.fondscheck.de) - Der Real-Asset- und Investment-Manager Wealthcap verzeichnet einen signifikanten Vermietungserfolg, so die Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Dorint Hotelgruppe hat einen langfristigen Pachtvertrag über rund 16.600 qm verteilt auf 140 Zimmer im Hotel Esplanade in der Jenaer Goethe Galerie abgeschlossen. Damit folgt die Marke ab 1. Januar 2024 auf den derzeitigen Betreiber Steigenberger. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...