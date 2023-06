Lucid-Aktionäre hatten in den vergangenen anderthalb Jahren wenig Grund zum Lachen. Nach einem desaströsen Börsenjahr 2022, in dem die Lucid-Aktie (WKN: A3CVXG) über 80% an Wert einbüßte, folgte zwar ein hoffnungsvoller Start in das Jahr 2023. Doch die Kursgewinne im Januar verpufften in den darauffolgenden Monaten komplett. Ende vergangener Woche fiel die Lucid-Aktie auf ein neues Allzeittief bei 5,50 US$. Aber zum Wochenbeginn legte das Papier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...