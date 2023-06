EZB-Chefin Christine Lagarde hat in ihrer heutigen Rede klar gemacht, dass die Notenbank die Inflation durch weiter steigende Zinsen weiter bekämpfen werde, "komme was da wolle". Damit machte Lagarde klar, dass die Bekämpfung der Inflation derzeit wichtgier sei als die Rücksichtnahme auf die schwächelnde Wirtschaft in der Eurozone. Lagarde: Weitere Anhebungen der Zinsen - EZB ...

