Der Bitcoin (BTCUSD) zählt unbestritten zu den Gewinnern am Krypto-Markt in der vergangenen Woche. Die Kryptowährung sprang um rund 19 % nach oben, ausgehend von einem Tief am Montag bei ungefähr 26.250 USD bis auf ein Hoch bei 31.300 USD am Freitag. Doch im Schatten des weltgrößten Coins konnte sich ein Altcoin sogar mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...