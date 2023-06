Zaghaft versuchte die Vonovia-Aktie sich im Frühjahr an einer Erholung, welche sich aber schon wieder weitestgehend in Luft aufgelöst hat. In den vergangenen Tagen ging es mit dem Papier wieder bevorzugt in Richtung Süden. Allein am Freitag gab der Kurs um 1,62 Prozent nach und fiel auf magere 17,32 Euro zurück. Diese Entwicklung kommt nicht von Ungefähr.Anzeige:Gleich mehrere Faktoren sorgen dafür, dass Vonovia (DE000A1ML7J1) bei den Börsianern derzeit wenig gefragt ist. Zum einen bekräftigte die Fed vor einigen Tagen ihren ...

