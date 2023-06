Das China-Geschäft schwächelt bei Volkswagen vor allem in Sachen E-Mobilität schon länger. Angesichts der Wichtigkeit des Marktes - in Spitzenzeiten erzielte VW dort über 40 Prozent seines Absatzes - ist eine solide Geschäftsentwicklung in Europa und Nordamerika besonders wichtig. Jedoch schwächelt die Nachfrage auch dort - zumindest teilweise.Wie der Betriebsrat am Montag bekannt machte, drosselt der Konzern in seinem Emder Werk vorübergehend die Produktion von E-Autos. In den kommenden beiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...