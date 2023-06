SMA Solar feiert 15 jähriges Börsenjubiläum und ist kürzlich in den MDAX aufgestiegen. Passend dazu hat das Solar-Unternehmen kürzlich die Gewinnprognose angehoben. Woher die Trendwende jetzt kommt, weshalb sich SMA Solar im Gegensatz zur Konkurrenz Enphase und Solaredge im schwierigen Marktumfeld beweisen kann und was von SMA Solar in der nahen Zukunft zu erwarten ist, erfahren Sie in diesem Interview mit der CFO des Unternehmens Barbara Gregor.